На Тернопільщині в пожежі в господарській будівлі загинула жителька Бучацької громади. Дим з приміщення помітили сусіди, вони також почали гасити загоряння. Після ліквідації пожежі на місці знайшли тіло господині. Правоохоронці встановлюють причини загибелі жінки.

Загоряння в господарській будівлі виникло о 4:11 8 січня в селі Білявинці Бучацької громади Чортківського району. Вогонь та дим, які йшли з приміщення, помітили сусіди жінки. Селяни викликали пожежників, ще до їх прибуття почали самотужки ліквідовувати пожежу. Людям вдалося самим загасити вогонь. Однак на ліжку, яке стояло обабіч, вони помітили тіло людини без ознак життя.

«Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено ліжко. Пожежно-рятувальні підрозділи на гасіння пожежі не залучались», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в понеділок, 8 січня.

На місці події сусіди виявили тіло 75-річної власниці помешкання. Староста села викликав поліцію. Правоохоронці забрали тіло жінки для проведення експертизи, щоб встановити точну причину смерті. За попередніми висновками пожежників до загоряння призвело необережне поводження з вогнем.