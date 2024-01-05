Пожежу ліквідовували рятувальники Рогатинщини разом з добровольцями місцевої пожежної команди

Пожежа сталася 4 січня близько півночі в одному з будинків села Козарі. Під час гасіння вогню рятувальники знайшли в кімнаті тіло 92-річного власника будинку.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області 5 січня, пожежу ліквідовували рятувальники Рогатинщини разом з добровольцями команди «Букачівці».

«На місце події оперативно прибули добровольці місцевої пожежної команди, які під час ліквідації пожежі виявили та винесли з кімнати власника будинку. Чоловіка було передано медичним працівникам, які на жаль підтвердили загибель власника 1932 року народження», – інформують у ДСНС.

Пожежу площею 25 м2 загасили. Що стало причиною загорання, встановлюють правоохоронці.