В Івано-Франківську під час пожежі у новій дев’ятитиповерхівці загинув безпритульний
Правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі
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На першому поверсі новобудови загорілося сміття
Ввечері 3 січня на першому поверсі новобудови Івано-Франківська загорілося сміття. На місці пожежі рятувальники знайшли тіло безпритульного.
Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області 4 січня, вогонь охопив підсобне приміщення дев’ятитиповерхівки, площею 10 м2.
«Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. На жаль, в приміщенні було виявлено тіло чоловіка ймовірно без постійного місця проживання», – інформують в ДСНС.
Правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі.
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