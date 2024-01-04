На першому поверсі новобудови загорілося сміття

Ввечері 3 січня на першому поверсі новобудови Івано-Франківська загорілося сміття. На місці пожежі рятувальники знайшли тіло безпритульного.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області 4 січня, вогонь охопив підсобне приміщення дев’ятитиповерхівки, площею 10 м2.

«Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. На жаль, в приміщенні було виявлено тіло чоловіка ймовірно без постійного місця проживання», – інформують в ДСНС.

Правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі.