У кімнаті будинку загорілися речі домашнього вжитку

1 грудня в одному з будинків села Шепарівці Коломийського району виникла пожежа. На місці події рятувальники знайшли тіло чоловіка. Причиною загорання могло стати коротке замикання.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, у кімнаті будинку загорілися речі домашнього вжитку.

«Прибувши до місця події, коломийські рятувальники встановили, що виникла пожежа речей домашнього вжитку в кімнаті житлового будинку. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. На жаль, в кімнаті було виявлено тіло чоловіка», – інформують в ДСНС.

Пожежу загасили. Ймовірною причиною загорання рятувальники називають коротке замикання електромережі. Це вже друга пожежа з загиблими на Прикарпатті за останні два дні. 30 листопада під час пожежі у літній кухні загинув мешканець села Старий Лисець.