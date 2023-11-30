На Прикарпатті на місці пожежі у літній кухні знайшли тіло чоловіка
Причину загорання встановлюють правоохоронці
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Пожежа сталася у селі Старий Лисець
Пожежа у селі Старий Лисець Івано-Франківського району сталася зранку 30 листопада. На місці пожежі рятувальники знайшли тіло господаря будинку.
Як повідомили в головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, у кімнаті літньої кухні загорілися домашні речі.
«Через сильне задимлення під час гасіння пожежі, вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Надзвичайники оперативно локалізували та ліквідовували пожежу», – інформують в ДСНС.
На місці пожежі рятувальники знайшли тіло власника будинку. Причину загорання встановлюють правоохоронці.
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