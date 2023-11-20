У Микуличині на Прикарпатті на місці пожежі знайшли тіло
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Дерев’яний будинок був повністю охоплений вогнем
У селі Микуличин Яремчанської громади згорів дерев’яний будинок. На місці пожежі знайшли тіло чоловіка. Що стало причиною загорання, з’ясовують правоохоронці.
Як інформують в ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, повідомлення про пожежу в житловому будинку у селі Микуличин надійшло 20 листопада о 03:53.
«Дерев’яний одноповерховий житловий будинок був повністю охоплений вогнем. Більше години рятувальники ліквідовували пожежу. На жаль, на пожежі, було виявлено тіло чоловіка», – повідомили рятувальники.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється правоохоронцями.
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