Дерев’яний будинок був повністю охоплений вогнем

У селі Микуличин Яремчанської громади згорів дерев’яний будинок. На місці пожежі знайшли тіло чоловіка. Що стало причиною загорання, з’ясовують правоохоронці.

Як інформують в ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, повідомлення про пожежу в житловому будинку у селі Микуличин надійшло 20 листопада о 03:53.

«Дерев’яний одноповерховий житловий будинок був повністю охоплений вогнем. Більше години рятувальники ліквідовували пожежу. На жаль, на пожежі, було виявлено тіло чоловіка», – повідомили рятувальники.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється правоохоронцями.