Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив стіни та перекриття

У неділю ввечері, 19 листопада, у Бориславі на Львівщині внаслідок пожежі загинув 35-річний чоловік. Займання сталося у квартирі двоповерхового житлового будинку. Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

Квартира горіла на вул. Т. Шевченка. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон будівлі вибивався густий чорний дим. Під час огляду палаючої квартири рятувальники виявили загиблого 35-річного чоловіка, сина власниці квартири.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив стіни та перекриття. До ліквідації пожежі залучали вісім рятувальників та дві одиниці спецтехніки.