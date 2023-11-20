У Бориславі внаслідок пожежі у квартирі загинув 35-річний чоловік
Суспільство — Зоряна Казмірук, 0 0
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Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив стіни та перекриття
У неділю ввечері, 19 листопада, у Бориславі на Львівщині внаслідок пожежі загинув 35-річний чоловік. Займання сталося у квартирі двоповерхового житлового будинку. Про це повідомили у ДСНС Львівщини.
Квартира горіла на вул. Т. Шевченка. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон будівлі вибивався густий чорний дим. Під час огляду палаючої квартири рятувальники виявили загиблого 35-річного чоловіка, сина власниці квартири.
Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив стіни та перекриття. До ліквідації пожежі залучали вісім рятувальників та дві одиниці спецтехніки.
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