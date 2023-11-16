На Тернопільщині в пожежі будинку загинув чоловік. Трагедія сталася в селі Залісся Козівської громади. За інформацією рятувальників, за листопад – це вже четверта смерть у вогні на території Тернопільської області.

Пожежа приватного будинку в населеному пункті сталася близько обіду 16 листопада. Сусіди помітили, що з хати поруч йди чорний дим та вогонь, і зателефонували на лінію «Службу порятунку». Додзвонювачі вказали, що в середині помешкання може знаходитися господар, адже його ніде не було видно.

«Повідомлення про пожежу житлового будинку надійшло до рятувальників о 12:43. На виклик негайно вирушив черговий караул пожежно-рятувальної частини з найближчого підрозділу ДСНС, дислокованого в м. Зборів. Вже о 13:08 вогнеборці оперативно локалізували пожежу, на площі 32 м кв., а о 13:37 — повністю ліквідували загоряння», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в четвер, 16 листопада.

На місці ліквідованої пожежі рятувальники виявили тіло людини, ймовірно власника будинку. Правоохоронці передали загиблого в бюро судово-медичної експертизи, щоб встановити точну причину смерті. За фактом загибелі людини в пожежі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Причина виникнення пожежі та обставини загибелі чоловіка встановлюються.

За даними ДСНС Тернопільщини, щороку під час опалювального сезону реєструється зростання кількості пожеж у житловому секторі. З початку 2023 року в області зареєстровано 26 загиблих на пожежах. З них – 4 людини загинули у листопаді.