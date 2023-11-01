Приміщення було захаращене різними речима

В Чернівцях в пожежі загинув житель міста. Очевидці викликали рятувальників на гасіння загоряння в господарській споруді, одна на місці надзвичайної ситуації виявили тіло чоловіка.

Пожежа, в якій загинув буковинець, трапилася на вул. Винниченка під вечір 31 жовтня. Жителі будинку помітили, що з невеликого хлівця йде полум’я. Люди викликали рятувальників.



«На місце події прибули працівники 2 державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили, що вогонь охопив площу 20 кв.м, і розпочали гасіння пожежі. Під час ліквідації загоряння в всередині будівлі вогнеборці виявили тіло чоловіка», – повідомили в ДСНС Буковини в середу, 1 листопада.

В середині господарського приміщення виявили тіло невідомого чоловіка

Загиблого передали працівникам поліції. Наразі правоохоронці ще не встановили особу, вік буковинця та як чоловік потрапив в середину хліва. Тіло загиблого передали на експертизу для встановлення точної причини смерті.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ст.115 КК України (вбивство). Розпочато розслідування. Додамо, що за добу 31 жовтня на Буковині ліквідовано 7 пожеж, одна з яких виявилася смертельною.