Вогонь знищив меблі, стіни помешкання та інші речі побуту

Поліцейські затримали 41-річного львів’янина, який під час конфлікту з дружиною облив бензином і підпалив будинок, у якому вони проживали разом з двома дітьми, після чого втік. На той момент чоловік був у нетверезому стані.

За даними поліції Львівщини, інцидент трапився у понеділок, 16 жовтня, близько 13:00. 41-річний львів’янин, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту з дружиною облив бензином і підпалив їхній будинок на вул. Темницьких, де сім’я проживала разом з дітьми. Після підпалу чоловік втік з місця події на автомобілі. Жінка зателефонувала в поліцію та ДСНС.

У результаті підпалу згоріло помешкання (фото поліції)

Працівники ДСНС пожежу локалізували, ніхто не постраждав. Отримавши орієнтування на транспортний засіб, патрульні поліцейські невдовзі затримали втікача на вул. Широкій та передали слідчим.

Затриманому вже повідомили про підозру за умисне знищення або пошкодження майна (ч.2 ст.194 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до 10 років. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.