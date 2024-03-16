Пожежу загасили працівники ДСНС, а Володимир Федина із знайомим пішли у бар на вул. Широкій, де його й затримала поліція

Залізничний районний суд Львова виніс вирок Володимиру Федині, який через сварку із дружиною підпалив її будинок, у якому сам ж і проживає. Львів’янин був нетверезий, його затримала поліція і він визнав свою провину. За умисне пошкодження майна суд призначив йому п’ять років тюрми, але звільнив від покарання з трирічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у березні 2024 року, випадок трапився торік 16 жовтня на вул. Темницьких, що у мікрорайоні Левандівка у Львові. Володимир Федина був нетверезим, прийшов додому, подзвонив до дружини та вони посварились. Чоловік пригрозив жінці, що підпалить її дім (будинок, у якому жила сім’я належить дружині Володимира Федини). Після цього 41-річний львів’янин взяв із гаража каністру із бензином, розлив його у будинку, підпалив та пішов геть.

Після підпалу Володимир Федина із знайомим пішли у бар на вул. Широкій, де його й затримала поліція

Пожежу загасили працівники ДСНС, ніхто не постраждав. Після підпалу Володимир Федина із знайомим поїхали у бар на вул. Широкій, де його й затримала поліція. Щодо львів’янина порушили кримінальну справу за фактом умисного знищення або пошкодження майна, у суді він визнав свою провину.

Справу розглянула суддя Олеся Постигач, яка дослідила усі матеріали та визнала Володимира Федину винним у вчиненні підпалу та призначила йому п’ять років тюрми, але звільнив від покарання з трирічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.