На Тернопільщині в пожежі загинув 48-річний чоловік. Загоряння трапилося вночі 19 жовтня в житловому будинку в с. Семенів Теребовлянської громади. Рятувальники за дві години ліквідували пожежу в будинку. Тіло чоловіка передали працівникам поліції для встановлення точної причини смерті.

Про пожежу в житловому будинку в селі Семенів в рятувальну службу повідомили сусіди близько 3:51 19 жовтня. Люди розповіли, що вночі почули тріск, а у вікнах побачили, що горить помешкання. На виклик негайно вирушили рятувальники. О 04:40 працівникам ДСНС вдалося локалізувати пожежу, а о 05:25 пожежу ліквідували.

«Внаслідок пожежі знищено меблі, речі домашнього вжитку, два вікна, троє дверей, пошкоджено покриття будинку, облицювання стін і стелі та підлогу житлової кімнати на загальній площі 32 м кв.», – повідомили в управлінні ДСНС в Тернопільській області.

На місці події без ознак життя рятувальники виявили тіло 48-річного мешканця будинку. Працівники ДСНС передали загиблого чоловіку працівникам поліції. Правоохоронці направили тіло в Тернопіль для проведення судово-медичної експертизи. Також поліцейські встановлюють причину виникнення пожежі та обставини загибелі жителя села Семенів.

Додамо, що усього з початку року на Тернопільщині внаслідок пожеж загинули 21 та зазнали травмування 30 людей.