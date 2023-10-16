Загорілася квартира на другому поверсі

На Прикарпатті під час гасіння пожежі в квартирі рятувальники виявили тіло жінки. Про загоряння в багатоквартирному будинку в Службу порятунку повідомили сусіди. Працівники ДСНС провели евакуацію п’ятьох мешканців з верхніх поверхів.

Про пожежу в місті Коломия рятувальникам повідомили о 07:58 16 жовтня. За інформацією додзвонювачів, горіла одна з кімнат квартири на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Чайковського. Також сусіди зазначили, що в середині помешкання може перебувати господиня, яка проживала там сама.

«До місця виклику одразу було направлено вогнеборців 7 Державної пожежно-рятувальної частини міста Коломия. Рятувальники встановили, що виникла пожежа речей домашнього вжитку в кімнаті квартири, площа пожежі складала 6 м кв.», – повідомили в ДСНС Івано-Франківської області.

Тіло загиблої жінки передали на експертизу

Також рятувальники провели евакуацію п’ятьох мешканців будинку з верхніх поверхів. Надзвичайникам вдалося локалізували пожежу о 08:13, а о 08:17 – ліквідувати. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час гасіння було виявлено тіло жінки.

Правоохоронці встановили, що загибла – 58-річна місцева жителька. Тіло жінки передали в судово-медичний центр для того, щоб встановити точну причину смерті. Також слідчо-оперативна група встановлює причини виникнення пожежі.