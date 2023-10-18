Окрім дитини ніхто не постраждав

На Житомирщині, у місті Бердичів в одній з багатоповерхівок сталася пожежа. Внаслідок загоряння загинув півторамісячний хлопчик, повідомили у прес-службі ДСНС у середу, 18 жовтня.

Пожежа зайнялася у квартирі житлової 9-поверхівки. На момент загоряння у квартирі перебувала родина з малолітніми дітьми.

«Ще до прибуття рятувальників власник квартири передав через вікно жінці, яка винаймала в нього кімнату, її двох дітей (2020 та 2022 р.н.) та сам зміг вибратися. По прибуттю до місця події рятувальників квартира була повністю охоплена вогнем», – повідомили у прес-службі ДСНС.

Після прибуття рятувальників мати повідомила, що у квартирі досі залишається ще одна дитина. У квартирі співробітники ДСНС виявили півторарічного хлопчика. На момент його виявлення немовля вже було без ознак життя.

Наразі пожежу у будівлі ліквідували.