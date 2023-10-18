У середу, 17 жовтня, внаслідок пожежі в будинку у Дрогобичі на Львівщині загинула 83-річна жінка. Про це повідомили у ДСНС України у Львівській області.

Як інформують рятувальники, пожежа виникла у цегляному житловому будинку, критому шифером.

«О 18:54 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в місті Дрогобич на вул. Гонти, Дрогобицького району», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Вогнеборцям вдалося ліквідувати займання. Однак, внаслідок пожежі загинула власниця житлового будинку. Їй було 83 роки. Також вогонь знишив речі домашнього вжитку та пошкодив міжкімнатні двері.

Вогнеборці запобігли швидкому поширенню пожежі та врятували житловий будинок від повного знищення. До ліквідації пожежі залучили вісім рятувальників та дві одиниці спецтехніки.