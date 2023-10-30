На місці пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка

На Буковині через пожежу автомобіля загинув 51-річний чоловік. Транспорт припаркували поруч з житловим будинком, вогонь перекинувся на дім. Коли ж рятувальники загасили полум’я, то в середині знайшли тіло господаря.

Нещасний випадок стався уночі 29 жовтня у селі Іванківці Кіцманської територіальної громади Чернівецького району. Про пожежу в житловому домі рятувальників повідомили сусіди. Працівники ДСНС оперативно прибули на виклик і помітили, що горить не лише будинок, але й авто, яке припарковане поруч.

«Пожежа виникла в автомобілі, згодом вогонь перекинувся на житловий будинок, поблизу якого було припарковане авто. Площа пожежі склала 24 кв.м», – повідомило головне управління ДСНС у Чернівецькій області.

Після того як пожежу загасили, то рятувальники знайшли тіло власника будинку. Попередня причина смерті 51-річного чоловіка – удушення чадним газом. Тіло передали правоохоронцям. Поліцейські направили загиблого на проведення судово-медичної експертизи для встановлення точної причини смерті. Також експерти встановлюють і чому розпочалося загоряння.

Правоохоронці факт пожежі внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 КК України з поміткою «Нещасний випадок». Триває слідство.