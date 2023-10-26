На Буковині через пожежу у Вижницькому районі без електропостачання залишилося майже 3000 абонементів. Загоряння в приватному будинку трапилося ближче до вечора 26 жовтня. Наразі ліквідація пожежі ще триває.

Про відключення електроенергії в двох селах Вижницького району повідомило Акціонерне товариство «Чернівціобленерго». Енергетики зазначили, що електрику вимушено виключили через сильну пожежу в селі Чорногузи. Також без електропостачання залишилося і сусіднє село Іспас.

️«Через пожежу у Чорногузах на вимогу ДСНС вимушено знеструмили дві лінії 10 кВ, унаслідок чого 2992 споживачів населених пунктів знеструмлені. Щойно рятувальники завершать свою роботу і дозволять увімкнути електричне обладнання, ми відновимо живлення», – повідомили в АТ «Чернівціобленерго» в четвер, 26 жовтня.

Наразі в управлінні ДСНС в Чернівецькій області не повідомляють деталі пожежі. Відомо лише, що загоряння почалося на приватному подвір’ї.