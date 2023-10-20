На Прикарпатті в будинку вибухнув газ. Від вибухової хвилі частина приміщення обвалилася. Рятувальникам вдалося врятувати 63-річного чоловіка, однак він у важкому стані перебуває в лікарні.

Повідомлення про вибух та пожежу до Служби порятунку поступило вранці 20 жовтня. Додзвонювачі повідомили, що в одному із сіл Коломийського району в приміщенні літньої кухні вибухнув природний газ. Через це будівля обвалилася.

«До місця виклику виїжджали рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Коломия, які обстежили чи немає під завалами постраждалих, а також чи немає ознак пожежі», – повідомили в управлінні ДСНС Івано-Франківської області в п’ятницю, 20 жовтня.

Внаслідок вибуху постраждав 63-річний чоловік – господар будинку. Його рятувальники передали бригаді швидкої допомоги. Медики попередньо діагностували в нього опіки різного ступеня і госпіталізували до лікувального закладу.

Правоохоронці факт вибуху і пожежі внесли в ЄРДР. Працівники поліції встановлюватимуть, що могло спричинити такі події.