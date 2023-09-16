Газові балони використовують у польових умовах для приготування їжі

Ввечері 15 вересня у львівській квартирі вибухнув газовий балон, постраждали двоє людей, одного шпиталізували з численними опіками.

Інцидент трапився близько 10 вечора у квартирі на вул. Івана-Теодозія Куровця, 73. Речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев уточнив ZAXID.NET, що у квартирі вибухнув туристичний балончик. Пожежі не було.

«Руйнувань немає, двоє осіб отримали опіки. Підрозділи ДСНС не залучались», – зазначив Віталій Туровцев.

У Центрі екстреної медицини розповіли, що до опікового центру доставили одного потерпілого.

«Постраждалий чоловік віком 43 роки. Отримав термічні опіки І-ІІ ступеня обох передпліч, обличчя і стегна. Опіки 23% поверхні тіла», – розповіла ZAXID.NET речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Андрєєва.

Обставини вибуху балона з’ясовують.