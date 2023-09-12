Наслідки вибуху у школі Самбора

В одній зі шкіл Самбора, що на Львівщині, вночі 8 вересня пролунав потужний вибух. У приміщенні пошкодженні меблі та вибиті вікна. Прес-служба Львівської обласної прокуратури у вівторок, 12 вересня, повідомила, що причиною вибуху став електричний водонагрівач, який вийшов з ладу та здетонував.

Водонагрівач був у шкільній їдальні. «Самбірський районний відділ поліції зареєстрував кримінальне провадження щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, передбаченого ч. 1 ст. 270 КК України», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Санкція статті передбачає штраф, виправні роботи або ж обмеження волі. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Школа тимчасово працюватиме дистанційно.