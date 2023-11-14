Ввечері у понеділок, 13 листопада, у Жовкві виникла пожежа у багатоповерховому будинку, у одній з квартир рятувальники виявили тіло 49-річного чоловіка. Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

Як вказано у повідомленні рятувальників, приблизно о 20:30 до них надійшло повідомлення про пожежу в місті Жовква на вул. Львівській. Пожежа виникла в квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

На момент прибуття вогнеборців з вікон квартири на п’ятому поверсі вибивався густий чорний дим. Дим від пожежі швидко заповнив сходову клітину, через що не всі мешканці могли самостійно покинути задимлені помешкання. Рятувальники врятували двох людей та ще п’ятьох вивели на свіже повітря.

Під час гасіння палаючої квартири рятувальники виявили в одній з кімнат тіло загиблого чоловіка 1974 року народження. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.