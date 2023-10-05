Вогонь повністю охопив та знищив автобус

У четвер вранці, 5 жовтня, на вул. Миколайчука у Львові під час руху зайнялася і вщент згоріла маршрутка №19, яку обслуговує комунальний перевізник АТП-1. На підприємстві запевнили, що автобус регулярно проходив технічну експертизу. Що саме стало причиною пожежі, з’ясовують.

За даними львівської мерії та очевидців, у момент загорання автобуса на зупинці на вул. Миколайчука пасажири та водій одразу вийшли з салону. Спершу намагалися погасити пожежу самостійно, однак вогонь швидко поширився. Автобус згорів повністю.

На вул. Миколайчука згоріла маршрутка №19, що курсує з вул. Щурата на Сихів (фото ZAXID.NET)

У ДСНС Львівщини розповіли, що повідомлення про пожежу отримали близько 8:25. На момент прибуття пожежників автобус марки Ataman вже був охоплений вогнем. Пожежу гасили близько 12 хвилин дев’ять рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Вогонь повністю знищив автобус, ніхто не постраждав.

У Львівському комунальному АТП-1 запевнили, що автобус 2016 року випуску регулярно проходив технічну екпертизу, також його оглядали фахівці вранці перед виїздом на рейс.

«Автобус Ataman, в якому сталося займання на вул. Миколайчука, регулярно проходив технічну екпертизу. Наступна експертиза була запланована на грудень 2023 року. В автобусі були два вогнегасники, які водій використав до прибуття працівників ДСНС, однак самостійно загасити займання не вдалося», – повідомила речниця АТП-1 Ірина Рєвунова.

З її слів, причину займання автобуса встановлюють у рамках розслідування інциденту.