На трасі спалахнула кабіна водія, сам водій не постраждав

У вівторок вранці, 26 вересня, на об’їзній дорозі Львова в районі села Бірки під час руху загорілася вантажівка, яка перевозила мінеральну воду. У результаті повністю згоріла кабіна водія, водій не постраждав.

Як розповіли ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, пожежа вантажівки MAN на трасі трапилася близько 9:15. Під час руху водій автомобіля почув запах диму та зупинився. Вогонь швидко охопив кабіну водія. До місця пожежі виїжджали рятувальники селища Брюховичі. Рятувальники ліквідували загорання, однак кабіна згоріла повністю.

Вогонь повністю знищив кабіну водія

У результаті обійшлося без постраждалих. Причину пожежі встановлюють.