У результаті пожежі Citroën C2 згорів повністю

Уночі на понеділок, 24 липня, у Городку на Львівщині під час руху зайнявся автомобіль Citroën C2. Водію не вдалося загасити пожежу, автомобіль згорів повністю.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, інцидент трапився близько 1:00 ночі на вул. Львівській у Городку. Водій автомобіля Citroën C2 під час руху відчув неприємний запах та побачив як з-під капота автівки почав вибиватись дим. Чоловік зупинив автомобіль та намагався самостійно ліквідувати загорання за допомогою вогнегасника. Зрозумівши, що ситуації виходить з під контролю, водій викликав пожежників.

Пожежники загасили вогонь, але врятувати автівку не вдалося. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. ЇЇ причини встановлюють фахівці.