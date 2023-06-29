Уночі горів автосервіс на вул. Персенківка

Уночі на четвер, 29 червня, сталася пожежа на автосервісі на вул. Персенківка у Львові. Вогонь серйозно пошкодив приміщення та знищив два легковики та вантжівку.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа трапилася близько 1:00 ночі. Загорілася металіва будівля автосервісу на вул. Персенківка, 10.

На момент приїзду пожежників будівля вже була повністю охоплена вогнем, а покрівля обвалилась. Усередині приміщення були небезпечні матеріали, зокрема, бочки від олив, акумуляторні батареї та газовий балон.

Пожежу гасили годину 24 рятувальники та п’ять одиниць спецтехніки. У результаті вогонь знищив два легкових автомобілі Honda CR-V та Renault Megan, а також вантажний автомобіль Mercedes Sprinter.

Пошкоджено стіни та дах будівлі на площі 300 м2, інструменти. Унаслідок займання ніхто не постраждав.