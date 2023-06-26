Автомобіль згорів на трасі Львів-Тернопіль

У понеділок, 26 червня, на трасі Львів-Тернопіль зайнявся і повністю згорів автомобіль BMW 518.

За даними ДСНС Львівщини, інцидент трапився близько 13:30 на трасі Львів-Тернопіль поблизу села Підберізці Львівського району. Зайнявся легковий автомобіль BMW 518.

Погасити займання і врятувати авто не вдалося

На момент прибуття пожежників, автомобіль був повністю охоплений вогнем. Перед тим власники намагались самостійно ліквідувати займання за допомогою вогнегасників, але безуспішно.

Вогонь повністю знищив автомобіль. Унаслідок пожежі обійшлося без постраждалих.