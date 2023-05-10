Надзвичайники гасили пожежу на АЗС майже дві години

На Рівненщині вночі сталась пожежа на одній з АЗС, внаслідок якої згоріли два автомобілі – легковик Tesla та автовоз Iveko. Також під час пожежі опіки 15% тіла отримав 40-річний водій, його госпіталізували. Через що на заправці сталось займання, наразі невідомо, це з'ясовують фахівці.

Повідомлення про пожежу на території заправки в селі Пустоіванне Козинської громади надійшло до рятувальників близько 01:40 у середу, 10 травня.

«Прибувши за вказаною адресою рятувальники побачили автовоз, що перевозив три автомобілі. Автовоз та один з автомобілів був повністю охоплений вогнем. Існувала загроза перекидання полум’я на два інших автомобілі. Рятувальники у першу чергу відбуксирувати на безпечну відстань дві автівки та подали на гасіння вогнегасні речовини», – повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини.

О 02:10 пожежу було локалізовано, а о 02:48 повністю ліквідовано. Під час пожежі опіки 15% тіла отримав водій 1983 року народження. Його госпіталізували в опікове відділення Рівненської обласної клінічної лікарні. Наразі його стан оцінюють лікарі.

Наразі причина пожежі та розміри збитків встановлюються. Попередньо відомо, що вогнем було знищено легковий автомобіль Tesla та автовоз Iveko. Також надзвичайникам вдалось врятувати два автомобілі марок Jeep Grand Cherokee та Ford Escape.