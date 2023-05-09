Внаслідок зіткнення фури з двома автомобілями загинули четверо людей

Апеляційний суд посилив покарання для двох винуватців автокатастрофи на Хмельниччині, в якій загинули четверо людей. 23-річний водій вантажівки, який безпосередньо спричинив зіткнення, отримав сім років тюрми, а інший водій, який пустив його за кермо, хоч той і не мав права керувати фурою, отримав два з половиною роки ув'язнення.

Зазначимо, що ДТП сталась в травні 2021 року біля села Веселівка Красилівської громади. 44-річний водій фури DAF, незважаючи на перевантаження автопоїзда, передав кермо 23-літньому хлопцю, який не мав водійського посвідчення відповідної категорії та навичок керування таким автомобілем.



Водій не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, якою рухались автомобілі Opel Combo та Mercedes-Benz Sprinter, та допустив зіткнення. Внаслідок аварії сталась пожежа. Водії транспортних засобів, які перебували на відведених для них смугах, а також їхні пасажири загинули на місці.

Як повідомляв ZAXID.NET, у січні суд першої інстанції визнав винним 23-річного хлопця за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило летальні наслідки) та призначив йому шість років тюрми. Іншого водія фури засудили за ст. 287 ККУ (допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом) та призначили два роки обмеження волі.

Прокурори з таким рішенням не погодились і подали апеляцію, вимагаючи посилити покарання. Як повідомила прес-служба Хмельницької прокуратури, суд частково скаргу задовольнив.

«Апеляційний суд прислухався до доводів сторони обвинувачення, скасував вирок та ухвалив новий, яким молодика засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки та призначив 2 роки 6 місяців в’язниці іншому водію», – йдеться у повідомленні.