Внаслідок ДТП автомобілі зайнялись

У Хмельницькій області сталася ДТП за участі трьох автомобілів внаслідок якої загинули чотири людини, ще одна людина травмована. Про це у суботу, 15 травня, повідомили місцеві рятувальники.

Аварія сталася у суботу, 15 травня, близько 07:00 години ранку на автодорозі «Житомир – Чернівці», поблизу с. Веселівка Хмельницького району. Повідомлення про аварію до Служби порятунку надійшло сьогодні зранку о 07:10.

За попередніми даними, водій вантажного автомобіля «DAF» з причепом виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним мікроавтобусом «Мерседес Спринтер» та легковим автомобілем «Опель Комбо». Причіп вантажного автомобіля перекинувся, притиснувши інші авто, розповіли в обласній поліції.

фото Нацполіції

В результаті зіткнення усі транспортні засоби зайнялися. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, після чого слідчо-оперативна група змогла приступити до огляду місця події.

У результаті автопригоди загинуло чотири людини, одна травмована.

відео Нацполіції

Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Водій вантажного автомобіля затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.