Приміська маршрутка №167 потрапила в ДТП біля Львова

У суботу вранці, 15 травня, на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська у селі Великий Дорошів, що поблизу Львова, сталася ДТП за участі приміської маршрутки та легковика Volkswagen Caddy, унаслідок якої постраждали троє людей.

У патрульній поліції Львівщини ZAXID.NET розповіли, що ДТП сталася близько 7:30 суботи у селі Великий Дорошів. Зіткнулися автобус БАЗ «Еталон» та Volkswagen Caddy. Попередньо відомо, що причиною ДТП стало те, що один із водіїв виїхав на зустрічну смугу.

В ДТП маршрутки і легковика постраждали троє людей

Унаслідок аварії постраждали троє людей – 64-річний водій маршрутки, 21-річний водій Volkswagen Caddy та пасажир легковика. Їх госпіталізували у лікарню швидкої допомоги Львова. Про важкість травм наразі інформації немає.

Маршрутка №167 курсувала за маршрутом «Львів-Жовква (Зіболки)». У зв'язку з ДТП на трасі поліцейські забезпечують реверсний рух транспорту.