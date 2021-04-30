У суботу, 30 квітня, у Стрию на Львівщині водій сміттєвоза заднім ходом на смерть збив 71-річного пенсіонера.

У поліції Львівщини розповіли, що ДТП сталася близько 12:30 на вулиці Січових Стрільців у Стрию. Як попередньо встановили правоохоронці, за кермом сміттєвоза МАЗ був 53-річний водій. Унаслідок наїзду загинув 71-річний місцевий мешканець.

За даними очевидців, водій сміттєвоза рухався заднім ходом та не побачив пішохода, який переходив дорогу, тому і сталася трагедія.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.