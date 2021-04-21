Водій Ford Fusion, який їхав проспектом Чорновола, раптово виїхав на тротуар поблизу ТЦ «Форум» та збив жінку

У вівторок, 20 квітня, на перехресті проспекту Чорновола та вул. Під Дубом у центрі Львова 22-річний водій Ford Fusion на швидкості збив львів’янку, яка йшла на тротуарі.

Як повідомили на «Гарячій лінії міста Львова», ДТП сталася близько 19:00 вівторка. Водій Ford Fusion, який їхав проспектом Чорновола, раптово виїхав на тротуар поблизу ТЦ «Форум» та збив перехожу. На оприлюдненому відео з камер управління безпеки міста видно, як від удару жінку відкинуло на кілька метрів убік.

У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що за кермом Ford Fusion був 22-річний мешканець одного з сіл Червоноградського району Львівської області. Унаслідок наїзду постраждала 55-річна львів’янка, яку доправили у лікарню швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, яку повідомили в мерії з посиланням на медиків, у жінки травма лівої кінцівки та забої. Від госпіталізації вона відмовилася.