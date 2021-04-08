Унаслідок ДТП 30-річна скутеристка загинула на місці

У четвер, 8 квітня, у Львові позашляховик BMW X5 на смерть збив скутеристку служби доставки Glovo. ДТП сталася близько 17:45 на вул. Стуса поблизу перехрестя з вул. Кубанською.

Як повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції Львівщини, унаслідок наїзду автомобіля BMW X5 скутеристка загинула на місці події. За попередньою інформацією, жінці було 30 років. За кермом позашляховика був 27-річний львів'янин.

Смертельна ДТП сталася на вул. Стуса поблизу перехрестя з вул. Кубанською

На місці події присутні поліцейські, з'ясовують усі обставини. Особу загиблої жінки наразі встановлюють.