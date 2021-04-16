Позашляховик Toyota Highlander на швидкості збив пішохода

У п’ятницю вранці, 16 квітня, на пішохідному переході на вул. Липинського у Львові водій позашляховика Toyota Highlander на швидкості збив пішохода. Постраждалого 43-річного львів’янина з важкими травмами госпіталізували до лікарні.

У патрульній поліції та в поліції Львівщини повідомили ZAXID.NET, що ДТП сталася близько 6:00 ранку на вул. Липинського поблизу перехрестя з просп. Чорновола (біля кільця). 38-річний водій Toyota Highlander, мешканець Львівського району, збив 43-річного львів'янина, який переходив дорогу на пішохідному переході.

У Львівському обласному центрі екстреної медицини та медицини катастроф розповіли, що постраждалого медики «швидкої» доправили у лікарню швидкої допомоги Львова. Він перебуває у важкому стані, попередній діагноз – політравма.

За даними очевидців, постраждалий пішохід, ймовірно, військовий – він був одягнений у військову форму. У поліції наразі цю інформацію перевіряють. Водій позашляховика їхав на великій швидкості.