У Юрія Чорного залишилися двоє дітей

У львівському військовому шпиталі помер 42-річний військовий Юрій Чорний, який отримав важкі травми у ДТП два місяці тому. Його на пішохідному переході збила машина. Про це повідомили на сторінці військової частини, в якій він служив.

«Бойовий побратим пішов з життя. З сумом повідомляємо, що 14 червня близько 08:45 після тривалої боротьби за життя у військовому шпиталі помер наш побратим – старший лейтенант Юрій Чорний. Майже два місяці Юрій боровся за життя, військові лікарі докладали усі можливі зусилля», — зазначено у повідомленні військової частини А0807, що дислокується у Самборі.

Нагадаємо, 16 квітня на вул. Липинського військового, який переходив дорогу на пішохідному переході, на великій швидкості збив позашляховик Toyota Highlander. Пішохода шпиталізували з політравмою, весь цей час лікарі боролися за його життя.

Юрія Чорного призвали на службу за мобілізацією у 2015 році. Після закінчення терміну він уклав контракт із Збройними силами. Військову службу він розпочав проходити з посади командира взводу, згодом його призначили на командиром роти. У 2015 — 2021 роках Юрій їздив в зону проведення операції Об’єднаних сил. У старшого лейтенанта Юрія Чорного залишилися дружина, неповнолітні донька та син.

За кермом Toyota Highlander, що збив військового, був 38-річний мешканець Львівського району. Розслідування триває, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).