Унаслідок зіткнення Mazda та Volkswagen Transporter постраждали п'ятеро людей, зокрема, діти

У вівторок, 4 травня, на трасі Львів-Самбір у селі Оброшине поблизу Львова сталася ДТП за участі легковика Mazda та мікроавтобуса Volkswagen Transporter, в якій постраждали п’ятеро людей.

У поліції Львівщини розповіли, що аварія трапилася близько 14:30. Зіткнулись автомобіль Mazda, яким керував 34-річний львів’янин, та мікроавтобус Volkswagen Transporter, за кермом якого був 42-річний водій, мешканець Львівського району. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та двоє пасажирів мікроавтобуса, віком 39 та 68 років, а також пасажири Mazda – діти, віком 2 та 9 років. Усі постраждалі були доставлені в лікарню.

Попередньо відомо, що один з водії виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого і сталася ДТП

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.