У суботу, 24 квітня, у Моршині автомобіль збив 14-річного хлопця, який перебігав дорогу поза пішохідним переходом. Унаслідок аварії підлітка доставили у реанімаційне відділення лікарні.

Як повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА, аварія трапилась приблизно о 14:30 на вул. Вокзальній поблизу будинку №18. 21-річний місцевий мешканець керував авто «ГАЗ 2410» та збив 14-річного хлопця, що перебігав дорогу поза пішохідним переходом.

14-річний мешканець села Баня-Лисовицька, що входить до Моршинської ТГ, отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом обох кісток правої гомілки зі зміщенням, забійні садна та підшкірну гематому.



Хлопця доставили у реанімаційне відділення Стрийської центральної районної лікарні.