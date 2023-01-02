Внаслідок ДТП автомобілі загорілися, у вогні загинули четверо людей

23-річному водію вантажівки DAF присудили шість років ув’язнення за масштабну смертельну ДТП на Хмельниччині. Аварія сталася у травні 2021 року, коли хлопець не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Opel Combo та Mercedes-Benz Sprinter. Від удару машини загорілися, у вогні загинули обидва водії та їх пасажири. На той момент 23-річний хлопець взагалі не мав водійського посвідчення, за кермо його пустив інший 44-річний водій фури – за рішенням суду, він отримав два роки обмеження волі.

Про вирок винуватцям масштабної ДТП із чотирма загиблими у понеділок, 2 січня, повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури. Аварія сталася 15 травня 2021 року неподалік села Веселівка біля Красилова.

«44-річний водій фури DAF, незважаючи на перевантаження автопоїзда, передав кермо 23-літньому хлопцю, який не мав водійського посвідчення відповідної категорії та навичок керування таким автомобілем. Внаслідок цього він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, якою рухались автомобілі Opel Combo та Mercedes-Benz Sprinter і допустив зіткнення», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Внаслідок аварії автомобілі загорілися. Водії Opel Combo та Mercedes-Benz Sprinter і два їхні пасажири загинули на місці ДТП. Суд визнав 23-річного хлопця ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох потерпілих) та призначив йому шість років позбавлення волі із забороною керувати автомобілями три роки. Інший 44-річний водій фури визнаний винним за ст. 287 ККУ (допуск до керування автомобілем особи, яка не має права на керування) та отримав два роки обмеження волі.