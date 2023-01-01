Біля Східниці внаслідок лобового зіткнення легковиків загинули троє людей
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Від удару автомобіль ВАЗ перекинувся
В лобовій аварії у Дрогобицькому районі на Львівщині загинули троє людей. ДТП трапилася 1 січня у селі Підбуж Східницької громади.
Як повідомляє місцевий сайт «Говорить Дрогобиччина», близько 15:40 зіткнулися автомобілі Ford та ВАЗ. Від удару друга машина перекинулася. На місці загинули двоє пенсіонерів з ВАЗа, ще одна людина померла у лікарні.
Як видно з опублікованих з місця події фото, люди з автомобіля Ford отримали незначні травми.
Водій та пасажир Ford'а отримали незначні травми (фото місцевих пабліків)
У поліції наразі не повідомляють деталей та обставин аварії.
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