Від удару автомобіль ВАЗ перекинувся

В лобовій аварії у Дрогобицькому районі на Львівщині загинули троє людей. ДТП трапилася 1 січня у селі Підбуж Східницької громади.

Як повідомляє місцевий сайт «Говорить Дрогобиччина», близько 15:40 зіткнулися автомобілі Ford та ВАЗ. Від удару друга машина перекинулася. На місці загинули двоє пенсіонерів з ВАЗа, ще одна людина померла у лікарні.

Як видно з опублікованих з місця події фото, люди з автомобіля Ford отримали незначні травми.

Водій та пасажир Ford'а отримали незначні травми (фото місцевих пабліків)

У поліції наразі не повідомляють деталей та обставин аварії.