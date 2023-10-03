Від удару ВАЗ перекинувся – двоє пенсіонерів та 19-річний хлопець загинули

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини виніс вирок солдату Івану Тінишину, який у нетверезому стані вчинив важку ДТП біля Східниці, унаслідок якої загинули троє людей. Суд призначив військовому 12 років тюрми з забороною керувати транспортними засобами десять років.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, аварія трапилась 1 січня біля села Підбуж, що недалеко від Східниці. Іван Тінишин керував автомобілем Ford S-Max у стані алкогольного сп’яніння, перевищив швидкість, виїхав на смугу зустрічного руху, де влетів у авто ВАЗ-2106. Від удару ВАЗ перекинувся – двоє пенсіонерів та 19-річний хлопець загинули, ще одна пасажирка ВАЗу отримала травми середнього ступеня важкості.

У момент ДТП він був одягнений у військову форму

У матеріалах справи вказано, що Іван Тінишин призваний на військову службу під час мобілізації і має звання солдат. У момент ДТП він був одягнений у військову форму.

Іван Тінишин розповів у суді, що того дня мав їхати з військовими на полігон. З початку повномасштабного вторгнення у військового було два поранення, чоловік скаржився на шум у вухах, також у суді він розповів, що його ліва нога «добре не працювала». Лікарі заборонили йому вживати алкоголь під час реабілітації, бо ліки не сумісні із спиртним. Але Іван Тінишин цим знехтував, бо йому повідомили про загибель близького друга. Вину у вчиненні ДТП обвинувачений визнав та не зміг пояснити, чому він сів за кермо.

Призначаючи обвинуваченому покарання, суд врахував, що Іван Тінишин є військовим, має малолітніх дітей та частково відшкодував завдану шкоду потерпілим. Проте, на думку суду, жодна із наведених захистом обставин (наявність на утриманні неповнолітніх дітей, служба в ЗСУ та бажання у майбутньому не порушувати закон) не може нівелювати стан алкогольного сп’яніння особи, яка, знаючи про відповідні заборони, все ж вирішила сісти в такому стані за кермо, піддаючи небезпеці себе та інших людей.

Справу розглянув суддя Лев Медведик, який дослідив усі матеріали справи, та визнав Івана Тінишина винним у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, призначивши йому 12 років тюрми із забороною керувати транспортними засобами 10 років. Родичі загиблих також відсудили у винуватця ДТП 276 тис. грн, ще понад 260 тис. грн їм має виплатити страхова компанія. На вирок ще може бути подана апеляція.