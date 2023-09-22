Лісників також позбавили премій та надбавок

На Тернопільщині працівників філії «Кременецького лісового господарства» за гучне святкування професійного свята в робочий час позбавили премії і надбавок, а також скасували бронювання від мобілізації. Керівнику лісництва висунули догану.

Вечірка лісників відбувалася в п'ятницю, 15 вересня, в ресторані «Зимовий сад» в Збаражі. На святкування також приїхав тернопільський активіст Роман Довбенко. До закладу він викликав поліцію, аби з'ясувати хто саме з лісників в робочий час проводить застілля.

Працівники Кременецького лісового господарства біля ресторану в Збаражі

За словами Романа, правоохоронці зі Збаража не відреагували на виклик. «В такий складний час, коли йде війна, лісники святкують. Я виклав до ресторану поліцію. Збаразькі правоохоронці відреагували дуже непрофесійно, тоді я викликав представників головного управління Нацполіції в Тернопільській області. Саме завдяки їм нам вдалося встановити осіб», – розповів Роман Довбенко.

Також активіст оприлюднив відео, яке зняв біля ресторану. На ньому видно працівників Кременецького лісництва, які перебували в нетверезому стані. Серед інших був чоловік, який представився одним із керівників Державної лісової охорони та назвав своє ім'я Микола Кожух. Цей же представник лісового господарства сказав, що має впливових знайомих в силових структурах і набрав номер. Однак чоловік, до якого дзвонив лісник, відмовився спілкуватися з активістом.

Увечері після завершення святкування лісники з Кременця повернулися додому на автобусі.

Роман Довбенко також додав, що про цей інцидент повідомив голову Державного агенства лісових ресурсів України Юрія Болоховця. Сьогодні, 22 вересня, стало відомо, що селекторній нараді в Києві керівнику Кременецького лісгоспу Олегу Олексієвцю висунуто догану. З тих лісників, особи яких встановила поліція, також зняли премії та надбавки. Окрім того, всім працівникам Кременецького лісництва скасували бронювання від мобілізації і зобов'яжуть пройти військово-лікарську комісію.

Наразі офіційної реакції керівництва філії Кременецького лісового господарства не має.