Щоб стягнути збитки, арештували майно одного з лісників: 3 будинки, 5 ділянок та 2 автомобілі

На Прикарпатті судитимуть лісників, які вирубували ліси в Національному природному парку «Гуцульщина». Попередньо сума встановлених збитків сягає до 100 млн гривень. Працівники ДБР встановили, що у прикарпатському лісництві діяла ціла організована злочинна група посадовців лісової галузі. Обвинувачення пред'явили п'ятьом членам цієї групи. Щоб стягнути збитки, арештували майно одного з лісників: 3 будинки, 5 земельник ділянок та 2 автомобілі.

Детективи ДБР встановили, що до складу групи входило п'ятеро працівників держпідприємства «Кутське лісове господарство». Серед них – колишній та чинний директори, головний лісничий, начальник відділу лісового господарства та інженер з охорони лісу.

«Посадовці незаконно, без жодних дозволів та погоджень видавали документи для проведення рубок на території парку, котрий вже понад 20 років не входить до складу "Кутського лісового господарства". Далі деревину продавали населенню, а гроші залишали собі, розподіливши їх між собою в рівних частках», – повідомили в ДБР України у вівторок, 29 серпня.

За той період, коли працівники лісового господарства неофіційно дозволяли рубати дерева, на території парку було знищено понад 500 одиниць лісу. Це ялиці, буки, осики, граби та ясени. Фахівці встановили, що за зрубану деревину державі було завдано збитків у розмірі 2,7 млн гривень. Загалом згідно з висновками експертів, екології країни завдано шкоди на суму понад 100 млн гривень.

Детективи ДБР завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи з-поміж посадовців лісової галузі Прикарпаття. Обвинувальний акт направили до суду. П'ятьох учасників групи обвинувачують за чотирма статтями Кримінального кодексу України, а саме в незаконній рубці та збуті лісу, а також у зловживанні службовим становищем. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Усі учасники звільнені з займаних посад. Також для забезпечення стягнення збитків арештовано майно фігурантів загальною вартістю 5 млн гривень: 3 будинки, 5 земельних ділянок та 2 машини.