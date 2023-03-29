За даними правоохоронців, незаконні рубки проводилися протягом 2020-2021 років

Начальнику лісогосподарської дільниці Іршавського лісгоспу, депутату однієї з місцевих сільрад повідомили про підозру в незаконних рубках на понад 50 млн грн. За даними правоохоронців, посадовець дав вказівку лісорубам зрубати понад 5 тисяч цінних дерев, пізніше ліс продали. Рубки здійснювалися протягом двох років без жодних дозволів. Наразі депутату загрожує до десяти років ув’язнення.

Як у середу, 29 березня, повідомила прес-служба ДБР, начальнику лісогосподарської дільниці ДП «Іршавське лісове господарство» дав незаконну вказівку своїм підлеглим провести розробку лісосік для проведення рубок. На ці роботи не було жодних дозвільних документів. Правоохоронці не уточнюють додаткових даних про підозрюваного, проте, за інформацією ZAXID.NET йдеться про 47-річного депутата однієї із місцевих сільрад.

«Було зрубано понад 5 тисяч дерев цінних порід як на закріпленій за посадовцем дільниці, так і на інших територіях. Згодом незаконно зрубані дерева продали. Завдана шкода довкіллю склала понад 50,8 млн грн», – йдеться у повідомленні ДБР.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, що посадовець був працівником лісоохорони, вказівки на незаконні рубки він давав протягом 2020-2021 років.

Закарпатцю повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Для відшкодування збитків слідчі ДБР подали клопотання про арешт майна підозрюваного.