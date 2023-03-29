Правоохоронці оголосили про підозру підприємцю із Прикарпаття, який незаконно рубав дерева у лісництві поблизу Буковеля. Чоловік разом зі спільниками самовільно зрізали 34 дуби на півмільйона гривень, крім того, раніше цього ж підприємця звинуватили у рубці дубів на 1,5 млн грн.

Як у середу, 29 березня, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури, у квітні 2022 року підозрюваний разом зі спільниками здійснили незаконну рубку цінної деревини в Поляницькому лісництві ДП «Болехівське лісове господарство».

«Вони самовільно зрізали 34 дуби, розпиляли та реалізували частину деревини, а решту зберігали за місцем проживання підозрюваного. Чоловік здійснює підприємницьку діяльність у сфері торгівлі деревиною та будівельними матеріалами, тому був добре обізнаний про види дерев та порядок видачі спеціальних дозволів», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі додають, що у січні цього 2023 року цьому ж підприємцю повідомили про підозру у незаконних рубках дубів на 1,5 млн грн у Долинському спеціалізованому агролісгоспі.

Наразі підприємцю оголосили про підозру ч. 4 ст. 246 КК України (незаконна рубка дерев). Розслідування триває. За скоєне підприємцю загрожує до семи років позбавлення волі.