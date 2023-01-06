5 січня, працівники ДБР затримали вантажний автомобіль, в якому учасники групи везли чергові зрубані дуби

Державне бюро розслідувань викрило посадовців ДП «Львівське лісове господарство» на незаконній рубці дерев цінних порід. Збитки державі оцінюють в один мільйон гривень

Як повідомила у п’ятницю, 6 січня, прес-служба ДБР, посадовці ДП «Львівське лісове господарство» та приватні підприємці організували незаконну рубку дубів для продажу.

«Незаконна рубка проводилася на території кількох лісництв ДП «Львівське лісове господарство» впродовж листопада-грудня 2022 року. Цінну деревину продавали поза аукціонами за готівку. Учасники схеми планували продовжити незаконні рубки й у цьому році, проте їх незаконну діяльність припинило ДБР», - інформує прес-служба ДБР.

У четвер, 5 січня, працівники ДБР затримали вантажний автомобіль, в якому учасники групи везли чергові зрубані дуби з території лісового господарства. Деревину та транспортний засіб вилучили. Також відбулися обшуки у приміщеннях двох лісництв.

За попередніми підрахунками, діяльність групи завдала збитків державі на понад один мільйон гривень. Остаточну суму встановить експертиза.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.