За рубки на території нацпарку посадовцям лісгоспу загрожує до семи років тюрми

ДБР оголосило про підозру в незаконних рубках п'ятьом посадовцям Кутського лісгоспу, які допустили незаконні рубки лісу на території нацпарку «Гуцульщина». За даними слідства, рубки проводились на ділянках, які вже понад 20 років не належать лісгоспу. Зрубані без жодних документів і дозволів дерева лісники продавали місцевими мешканцям. Збитки наразі оцінюють у 2,2 млн грн. Усім фігурантам справи загрожує до семи років позбавлення волі.

Як у п'ятницю, 10 березня, повідомила прес-служба ДБР, до складу злочинної групи входило п'ятеро працівників Кутського лісгоспу: колишній та чинний директори, головний лісничий, начальник відділу лісового господарства та інженер з охорони та захисту лісу. За даними правоохоронців, упродовж тривалого часу посадовці без жодних дозволів та погоджень видавали документи для проведення вибіркових санітарних рубок на території нацпарку «Гуцульщина», котрий вже понад 20 років не входить до складу лісгоспу.

«На території парку було зрубано понад 500 дерев: ялиці, бука, осики, грабу та ясену. Збитки державі оцінені у 2,2 млн грн. Додатково досліджуються інші факти видачі членами злочинної групи незаконних документів на рубки у природному парку. За попередніми даними збитки від функціонування цієї схеми складають десятки мільйонів гривень», – йдеться у повідомленні ДБР.

Під час обшуків у посадовців лісгоспу правоохоронці виявили також документи, що свідчать про імовірне вчинення інших службових злочинів, які буде досліджено в ході розслідування.

Наразі усім п'ятьом фігурантам справи повідомили про підозру в незаконній рубці та збуті лісу, а також у зловживанні службовим становищем (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 246 КК України). Санкція статті передбачає до семи років ув'язнення. Вирішується питання про відсторонення службових осіб від виконання обов'язків та обрання їм запобіжних заходів.