Дерева зрізали бензопилами і складали у вантажівку

На Львівщині екоінспектори на гарячому спіймали порушників, які незаконно вирубали дерева в Яворівському районі. Збитки довкіллю склали понад 900 тисяч гривень.

Держекоінспекція у Львівській області виявила незаконну вирубку лісу в межах Івано-Франківської селищної ради. Біля с. Великополе за межами населеного пункту на землях запасу зрізали 621 дерево різних порід: сосна, осика, вільха.

«На місці порубки інспектори виявили вантажний автомобіль та групу людей з бензопилами. У результаті для встановлення обставин та осіб, а також вжиття відповідних заходів, на місце події було викликано слідчо-оперативну групу», – повідомили в Держекоінспекції Львівщини.

Фахівці підрахували, що загальна сума шкоди довкіллю у результаті вирубки становить 902 217 грн. Матеріали справи передали у Яворівський відділ поліції.