На території медзакладу недорахувались дерев різних порід

Державна екологічна інспекція у Львівській області виявила незаконну зрізку дерев на території Комунального некомерційного підприємства «Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова відокремлений підрозділ лікарня Святого Луки», що на вул. Навроцького. Про це ідеться у Facebook Держекоінспеції у Львівській області.

Державні інспектори зафіксували, що на території 8-ї міської клінічної лікарні зрізано 167 дерев різних порід. Сума завданих збитків довкіллю становить 209 400 гривень. Матеріали порушення в порядку ст. 214 КПК України скеровано в правоохоронні органи для вжиття заходів реагування.

Фото держекоінспекції у Львівській області

Як інформував ZAXID.NET, нещодавно Державна екологічна інспекція у Львівській області виявила незаконну вирубку дерев і завдання шкоди цінним грунтам парку-пам’ятки «Кортумова гора». Тоді фахівці зазначили, що імовірно, ідеться про зачистку території для будівництва, розібратись із чим мають правоохоронці.