Незаконні рубки відбулися на території Лазещинського лісництва

ДБР оголосило про підозру майстру лісу Ясінянського лісгоспу в незаконний рубках на понад 18 млн грн. За даними правоохоронців, рубки дерев відбулися восени та взимку 2020-2021 року. Наразі ДБР готує клопотання для відсторонення майстра лісу від посади. За скоєне йому загрожує до п’яти років ув’язнення. У ДБР не уточнюють вік підозрюваного та ділянки, на яких відбулися рубки, проте, за даними власних джерел ZAXID.NET йдеться про 54-річного майстра лісу Ясінянського лісгоспу, а самі незаконні рубки відбулися на території Лазещинського лісництва.

Як у середу, 7 грудня, повідомила прес-служба ДБР, майстра лісу Ясінянського лісгоспу звинувачують у службові недбалості, оскільки в осінньо-зимовий період з 2020-2021 років невідомі незаконно зрубали дерева на території лісгоспу.

«За підрахунками шкода державному бюджету склала понад 18 млн грн. Майстер лісу Ясінянського лісомисливського господарства не забезпечив належну охорону лісу та не повідомив керівництву та правоохоронним органам про незаконні рубки», – йдеться у повідомленні ДБР.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури додають, що майстер лісу належно не перевіряв ділянки, за як відповідав. «Працівник лісоохорони, попри свої обов’язки, не вжив достатньо заходів для збереження лісу та попередження незаконних рубок. Майстер лісу належно не перевіряв стан ввіреної йому території та допустив масову незаконну порубку дерев», – зазначають у прокуратурі.

Правоохоронці не уточнюють вік підозрюваного та ділянки, на яких відбулися рубки, проте, за даними власних джерел ZAXID.NET йдеться про 54-річного майстра лісу Ясінянського лісгоспу, а самі незаконні рубки відбулися на території Лазещинського лісництва.

Майстру лісу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість). За скоєне йому загрожує до п’яти років ув'язнення. Готуються клопотання про відсторонення його від виконання обов'язків та обрання запобіжного заходу. Розслідування триває, ДБР встановлює осіб, причетних до незаконної вирубки лісу та повідомлення їм про підозру. Крім того, готуються документи щодо відшкодування збитків державі.