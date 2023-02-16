За скоєне посадовиці загрожує до 10 років ув'язнення

Посадовиця Ужанського нацпарку намагалася втекти від правоохоронців під час вручення підозри у незаконних рубках. За оцінками правоохоронців, вирубка на території парку призвела до 157 млн грн збитків. Коли поліція прийшла до жінки з обшуками, чиновниця видавала себе за іншу людину та закликала родичів і сусідів протидіяти поліцейським та слідчим ДБР. Наразі готується клопотання про відсторонення посадовиці від посади. За скоєне жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як у четвер, 16 лютого, повідомила прес-служба ДБР, йдеться про начальницю природоохоронного відділення Ужанського національного природного парку, яка допустила незаконні рубки дерев на понад 157 млн грн.

«Посадовиця дозволила провести рубку дерев на території національного природного парку без необхідного погодження з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. Під час повідомлення про підозру чиновниця намагалася втекти, представлялася іншою особою та закликала своїх родичів та сусідів протидіяти правоохоронцям», – йдеться у повідомленні ДБР.

У прес-службі Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції уточнюють, що йдеться про рубки на території нацпарку впродовж 2021-2022 років, коли посадовиця безпідставно надала дозвіл на вирубку 2 тис. дерев, які не були відведені під рубку.

У Закарпатській обласній прокуратурі додають, шкода від рубок на території Ужанського НПП склала понад 157 млн грн. Розрахунок здійснювала Держекоінспекція в Закарпатській області, суму підтверджено висновками інженерно-екологічної експертизи. Правоохоронці готують клопотання про відсторонення жінки від посади та обрання запобіжного заходу у вигляд тримання під вартою.

Наразі чиновниці Ужанського НПП повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 ККУ (у перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки). За скоєне жінці загрожує до десяти років ув’язнення. Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної рубки.